Сильный ветер в Алматинской области: сколько людей, зданий и авто пострадало

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в результате сильного ветра зарегистрировано 66 фактов срыва кровель зданий, падения деревьев, обрывов линии электропроводов и порча трех единиц автотранспорта. Об этом на брифинге сообщил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций, майор гражданской защиты Ринат Карандашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что 29 марта после штормового предупреждения на территории области зафиксированы факты проявления природной стихии в виде шквального ветра с порывами от 15 до 30 метров в секунду.

«В результате шквального ветра произошло 66 срывов кровель, предварительно на общей площади 15 408,5 кв. м (площадь срыва кровли некоторых объектов устанавливается) из них: 10 многоквартирных жилых домов, 21 объект образования, 2 объекта торговли, 5 производственных объектов, 10 административных объектов, 11 частных жилых домов, 1 религиозный объект, 2 объекта здравоохранения, 1 объект Минобороны, 1объект сельского хозяйства, 2 объекта обслуживание (СТО), а также в результате срыва кровли пострадало три единицы автотранспорта. Жертв нет, пострадал один человек», - сказал Ринат Карандашев.

По его словам, пострадавший - житель Енбекшиказахского района. На момент начала ветра, мужчина занимался починкой кровель, после чего сорвался и получил сильное сотрясение, сейчас он находится в реанимации, состояние - средне-тяжелое.

Кроме того, произошли аварийные отключения электроэнергии в 83 населённых пунктах, на данное время в 76 населённых пунктах подача электроэнергии восстановлена. В остальных 7 подача электроэнергии будет восстановлена в течение дня.

На вопрос об органах, ответственных за нанесенный ущерб, ответил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций, подполковник гражданской защиты Мурат Сыдыков.

«За квартирные дома ответственность несет государственный бюджет, за автомашины - страховые компании, а за частные дома и машины без страхования ответственность несёт сам собственник», - ответил он.

Также сообщается, что обходом пострадавших объектов занимается аким города Талдыкоргана Асет Масабаев.

Ранее жители Алматинской области сняли на видео сильную пыльную бурю.