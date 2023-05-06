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    Сильный ветер, туман и заморозки ожидаются в Казахстане 6 мая

    6 Мая 2023, 00:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погода без осадков будет 6 мая на большей части Казахстана, однако по республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря и туманы, а в некоторых регионах - заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу синоптиков, обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе и юге страны пройдет дождь с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, северо-западе – пыльная буря, на западе, юго-западе – туманы.

    Ночью на юго-западе области Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на востоке Улытауской, на севере Актюбинской, юге Костанайской областей на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

    Утром и днем на северо-востокеЖамбылской области ожидается усиление ветра временами 30 м/с и более.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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