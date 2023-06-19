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    Сильный ветер сорвал искусственный газон вместе с детьми в Караганде

    19 Июня 2023, 17:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Газон на детской площадке в микрорайоне Голубые пруды города Караганды сорвало сильным ветром вместе с детьми. Дети доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел сегодня около 14.00. Шквальный ветер сорвал искусственный газон с детской площадки. В это время на нем играли дети. В результате двое детей доставлены в больницу.

    «Ребенок 2015 года рождения доставлен в клинику им. профессора Х.Ж. Макажанова с тяжелой черепно-мозговой травмой. Вдавленный перелом лобных костей, перелом костей черепа и перелом костей предплечья. Госпитализирован в реанимацию. Ребенок 2014 года рождения доставлен в областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и с ушибами передней брюшной стенки. Госпитализирован в отделение», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Как сообщил аким города Мейрам Кожухов, эта площадка еще не сдана в эксплуатацию.

    «К обустройству данного газона подрядная организация приступила с прошлой недели, он был закреплен по периметру, но в эксплуатацию не сдан, т.к. следом должна происходить установка игровых элементов. Прошу родителей в такую погоду не отпускать на улицу детей без присмотра! Поручил двум акимам районов проверить крепления всех детских площадок и газонов. Кроме того, в результате урагана упали несколько деревьев. Коммунальные службы в оперативном порядке устраняют последствия. По устранению веток и упавших деревьев звоните в диспетчерские службы акиматов районов: Казыбек Би 78-01-97, Алихан Бокейхан 35-59-16», - написал на страничке в Instagram градоначальник.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Происшествия Акимат Видео Погода Караганда Дети
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