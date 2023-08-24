Сильный ветер и грозы снова прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Почти на всей территории Северо-Казахстанской области минувшей ночью выпали осадки, в отдельных районах ощущался порывистый ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации филиала РГП «Казгидромет», ночью в регионе выпало от 1 до 9 мм осадков. За исключением сел Саумалколь, Чкалово, Кишкенеколь, Кызылтуское, где метеостанции зарегистрировали небольшой дождь – 0,0-0,5 мм.

Грозу зафиксировали метеостанции в Петропавловске, Рузаевке, Тайынше и Явленке. Порывистый ветер со скоростью 17 метров в секунду ночью наблюдался в селе Кишкенеколь.

Неустойчивая погода сохранится и сегодня, 24 августа. На юго-востоке области пройдет дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, на юге, востоке области - порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха - 15-20 тепла.

Метеорологи отметили, что ветер со скоростью 15-29 метров в секунду считается опасным явлением погоды.

Напомним, вчера в районе им. Г. Мусрепова сильный ветер сорвал кровли домов и повредил фасады зданий.