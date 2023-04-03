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    Сильный торнадо в США унес жизни 30 человек

    3 Апреля 2023, 12:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В ряде американских штатах объявлено стихийное бедствие в результате сильного шторма, который унес жизни около 30 человек, нанес серьезный ущерб жилым строениям и инфраструктуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    По данным отделения Национальной метеорологической службы в Нэшвилле, 13 человек погибли в штате Теннесси, где торнадо обрушился на округа Уэйн, Льюис, Макнейри, Хардин и Шелби.

    Согласно сообщению Национальной метеорологической службы в Бирмингеме, торнадо прошел по округам Марион и Уинстон в штате Алабама, где одна женщина погибла в округе Мадисон.

    В штате Арканзас торнадо разрушил около 2600 строений и нанес вред здоровью около 50 жителям, госпитализированных с травмами различной степенью тяжести. Пять человек погибли в округах Кросс и Пуласки. Губернатор Арканзаса объявил о бедственном положении в воскресенье.

    Власти штата Индиана объявили о чрезвычайном положении в связи с регистрацией трех торнадо. По данным официальных лиц, пять человек погибли в округах Оуэн и Салливан. Среди погибших была супружеская пара, которая находилась в палаточном лагере в государственном парке Маккормик-Крик в округе Оуэн.

    Национальная метеорологическая служба в Чикаго подтвердила 12 торнадо в Иллинойсе. В штате погибли 4 человека. В результате обрушения крыши в ходе концерта в округе Бун погиб один мужчина и 48 человек получили ранения, из которых пятеро находятся в критическом состоянии. Три человека погибли в результате обрушения дома в округе Кроуфорд.

    В заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям сообщается о гибели одного человека в округе Сассекс штата Делавэр и одного жителя в округе Понтоток штата Миссисипи, а также о получении ранений четырех граждан США в результате суровых погодных условий.

    Властями оценивается ущерб от торнадо в округах Маршалл штата Айова, Резерфорд и Кэннон штата Теннесси и Мэйкон штата Миссури.

    Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что поддерживает связь с официальными лицами в пострадавших штатах и поручил своей администрации оказать необходимую помощь по восстановлению регионов.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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