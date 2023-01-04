Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Сильный снегопад накрыл Алматы

    4 Января 2023, 09:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 02:30 часов 4 января в городе Алматы началось выпадение снега, который по прогнозам синоптиков завершится в первой половине дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

    «По состоянию на 08:00 часов утра 4 января в предгорных районах выпало 15-18 см, в городе до 10 см. На Шымбулаке выпало до 60 см снега. По предупреждению синоптиков, до начала снегопада было организовано дежурство пескоразбрасывателей во всех районах города. С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2274 тонны противогололедных материалов.», - говорится в сообщении.

    Вместе с тем, ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», мест общего пользования.

    С 6 часов организовано 17 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. Силами 32 снегопогрузчиков и 70 самосвалов производится вывоз снега. В ночной период задействовано 516 единиц спецтехники, в том числе 152 пескоразбрасывателя, 204 единицы подметально-уборочной техники и 367 дорожных рабочих.

    С утра на дорогах города работают 524 единицы спецтехники и около 1240 дорожных рабочих.

    В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    По прогнозу Казгидромета, сегодня 4 января в городе Алматы - переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем 0…+ 2 градуса.

    Ранее алматинцев предупреждали о снегопаде и гололеде. ДЧС города призвало автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
    Алматы Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла
    Более 3 тысяч человек получили жилье в Алматы по льготным программам
    Қаңтар: Потерпевший от группировки Дикого Армана рассказал, что ему пришлось пережить
    Попавший под амнистию 461 человек трудоустроен – вице-премьер
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров