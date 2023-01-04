Сильный снегопад накрыл Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 02:30 часов 4 января в городе Алматы началось выпадение снега, который по прогнозам синоптиков завершится в первой половине дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

«По состоянию на 08:00 часов утра 4 января в предгорных районах выпало 15-18 см, в городе до 10 см. На Шымбулаке выпало до 60 см снега. По предупреждению синоптиков, до начала снегопада было организовано дежурство пескоразбрасывателей во всех районах города. С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2274 тонны противогололедных материалов.», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», мест общего пользования.

С 6 часов организовано 17 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. Силами 32 снегопогрузчиков и 70 самосвалов производится вывоз снега. В ночной период задействовано 516 единиц спецтехники, в том числе 152 пескоразбрасывателя, 204 единицы подметально-уборочной техники и 367 дорожных рабочих.

С утра на дорогах города работают 524 единицы спецтехники и около 1240 дорожных рабочих.

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, сегодня 4 января в городе Алматы - переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем 0…+ 2 градуса.

Ранее алматинцев предупреждали о снегопаде и гололеде. ДЧС города призвало автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.



