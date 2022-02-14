Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 февраля ночью в Алматы ожидается сильный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям на основании штормового предупреждения РГП Казгидромет также проинформировали, что 15-16 февраля временами будет туман, гололед, на дорогах снежный накат. В горах, прилегающих к территории города Алматы (Илийский Алатау), 15 февраля ожидается сильный снегопад, временами туман гололед.
Рекомендации для населения при сильных осадках:
- Не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;
- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;
«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей», - добавили в ДЧС.
Ранее сообщалось, что в столице и еще 10 областях страны ожидается штормовая погода.