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    Сильный снег и морозы: ДЧС обратился к жителям Жетысуской области

    10 Января 2023, 19:51

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие двое суток в Жетысуской области ожидается сильный снегопад. Прогнозируются гололед, туман и метель, а также понижение температуры воздуха в ночное время до -35 градусов мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Жетысуской области в связи с возможным возникновением снежных заносов на автодорогах, просит жителей без особой необходимости не выезжать в дальнюю дорогу и за пределы населенных пунктов, при выходе из дома ознакомиться с прогнозом погоды.

    «Уважаемые граждане! Соблюдайте меры безопасности. Не пренебрегайте SMS-сообщениями и не подвергайте свою жизнь опасности! В случае необходимости помощи спасателей звоните на номера 101 или 112», - отметили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Безопасность Погода МЧС Жетысуская область
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