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    Сильный шторм в Стамбуле: казахстанцев среди пострадавших нет

    29 Ноября 2021, 22:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев нет среди пострадавших в результате мощного шторма в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, среди пострадавших и погибших наших граждан нет.

    «По полученной информации, шторм стихает. Информации по нашим гражданам не поступало», - уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

    По информации МЧС Турции, в результате произошедшего четыре человека погибли, 19 пострадали. Среди погибших был один иностранец.

    Напомним, из-за шторма повреждены причалы в Малтепе и Пендике, несколько лодок, повалены деревья, ураганным ветром сорваны крыши зданий, на трассах переворачивались большегрузы. В районе Бейликдюзю скорость ветра достигала 129 километров в час.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Происшествия Турция
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