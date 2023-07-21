Сильный сель сошёл в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС региона сообщили, что 21 июля в 16:52 поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков в виде дождя в селе Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток.

Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС, а также местных исполнительных органов Жамбылского района в количестве 30 человек и 2 единицы техники.

«По прибытию на место вызова было установлено, что в результате обильных дождевых осадков и формирования стока склонах горных рек на автомобильной дороге областного значения КВ-10 «Узынагаш - Бесмойнак» (36 км от села Шиен) и (54 км от села Караарша), произошел перелив паводковых вод через полотно автодороги.

Имеющиеся искусственные сооружения (трубы) не справляются с потоком воды. Отсутствуют система ливневой канализации и искусственные сооружения (трубы), в этой связи слив потока воды происходит через полотно дороги. На проезжей части были образованы наносы из ила и камней различных фракций. Было перекрыто движение автотранспорта на этих участках автодороги», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Также из-за склонового стока был поврежден участок газопровода среднего давления (около 70-80 метров) и произошло подтопление на дворовых постройках около 40 домов, расположенных на центральной улице села Шиен Шиенского сельского округа.

«Подняты силы личного состава в количестве 30 человек воинской части 28237, а также на место выехали сотрудники ОЧС и ПЧ №4 в количестве 20 человек, местных исполнительных органов - 20 человек. На месте происшествия находится аким района, районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит соответствующие работы», - отметили в ДЧС.

Движение на 54 км (с. Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 «Узынагаш - Бесмойнак» возобновлено, проведены работы по очистке дорожного полотна от камней и ила, проводятся очистительные работы арычных сетей и трубчатого перехода трассы, откачка воды с дворов подтопленных домов.

Кроме того, на время очистительных и восстановительных работ сотрудниками аварийной службы отключены от газоснабжения три населенных пункта - Суңкар, Карарша, Бесмойнак). Эксплуатирующей организацией ТОО «Тауекел газ» на аварийный участок направлена аварийнная группа по восстановлению сетей газопровода.

Уровень воды спал. Жертв и пострадавших нет.