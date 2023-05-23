Сильный пожар вспыхнул в Абайской области на границе с Россией

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС региона, 22 мая на пульт «101» поступило сообщение, что в 7 км от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

Имеется угроза деревне санаторию Березовка.

«Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники, от местных исполнительных органов области направлено 4 КамАЗа-водовоза, а также 3 МТЗ производится опахивание», - отметили в ДЧС.

Сотрудники местной полицейской службой проводят оповещение населения. В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован штаб.

Дополнительно к месту возгорания направляется противопожарная техника из Семея.

На тушение лесного пожара в области Абай направлены все силы и средства. По поручению акима области Нурлана Уранхаева на месте возгорания находятся все службы, а также заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС.



