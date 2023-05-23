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      Абайская область

    Сильный пожар вспыхнул в Абайской области на границе с Россией

    23 Мая 2023, 01:30

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС региона, 22 мая на пульт «101» поступило сообщение, что в 7 км от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

    Имеется угроза деревне санаторию Березовка.

    «Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники, от местных исполнительных органов области направлено 4 КамАЗа-водовоза, а также 3 МТЗ производится опахивание», - отметили в ДЧС.

    Сотрудники местной полицейской службой проводят оповещение населения. В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован штаб.

    Дополнительно к месту возгорания направляется противопожарная техника из Семея.

    На тушение лесного пожара в области Абай направлены все силы и средства. По поручению акима области Нурлана Уранхаева на месте возгорания находятся все службы, а также заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

    Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Пожар Абайская область
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