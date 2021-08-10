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Сильный пожар произошел в Алматы

10 Августа 2021 13:23
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Сильный пожар произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильный пожар произошел в Алматы. Видео густого дыма появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В районе Толе би (пожар), примерно Восточка. Уже крыша горит. Пожарные едут», - говорит автор за кадром.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 10 августа в 12:42 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Бигелдинова, 131.

«По прибытии в 12:49 горело СТО, в ходе разведки установлено, что угрозы распространения огня не имеется», отметили в ДЧС.

На месте работает 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Площадь пожара уточняется.



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#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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