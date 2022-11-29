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    Сильных землетрясений до конца года не будет - сейсмолог Алматы

    29 Ноября 2022, 15:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в Алматы проводится работа по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На базе нашего института действует постоянная прогнозная комиссия. По заключению которой сильных и разрушительных землетрясений на территории города Алматы до конца года не ожидается», - сказал спикер.

    Он также попросил жителей Алматы во время плановой общегородской сейсмотренировки не паниковать, не вестись на провокационные выпады в соцсетях. Общегородская сейсмотренировка проводится ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

    Отвечая на вопросы журналистов, Даулет Сарсенбаев сообщил, что точно определить дату предстоящего землетрясения нигде в мире не могут. Однако ученые Алматы работают над этим вопросом. Ежедневно они собирают данные с сейсмологических станций и обрабатывают более 200 параметров, для определения прогноза.

    «С вероятностью 0,7 наши специалисты с уверенностью заявляют, что сильных разрушительных землетрясений у нас не ожидается. В рамках предупреждения и заблаговременного оповещения населения города Алматы, при поддержке акимата, ДЧС и нашим Институтом сейсмологии проводится работа по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях.

    Как отметил Глава государства, до 2025 года планируется установить 28 станций системы раннего оповещения с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения и мобильного приложения Darmen», - заявил Даулет Сарсенбаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Землетрясение
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