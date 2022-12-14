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    Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие

    14 Декабря 2022, 13:40

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Национальной метеорологической службы более 18 млн человек от Техаса до Миссисипи находились под угрозой сильных штормов с торнадо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Подтверждены пять торнадо в штате Техас во вторник, из которых три зафиксированы в округе Таррант и по одному в округах Ламар и Уайз, где скорость ветра достигала до 125 миль в час (201 км/ч.). В результате штормов пострадали семь человек, из которых один был доставлен в больницу. Повреждены жилые дома, предприятия и торговые центры, амбары, разрушена заправочная станция, повалены деревья.

    Также суровые погодные условия принесли сильные разрушения штату Оклахома, где семь человек получили ранения, одна женщина госпитализирована и двое человек числятся пропавшими без вести. В городе Уэйн отключено электричество, повреждены дома и хозяйственные постройки.

    В штате Луизиана несколько строений были разрушены, повалены линии электропередач и деревья. Власти проводят поисково-спасательную операцию, проверяют завалы в поисках пропавших людей.

    В настоящее время на северо-востоке Луизианы, юго-западе Арканзаса и западе Миссисипи действует режим наблюдения за торнадо. Прогнозируется несколько ураганов с порывом ветра до 70 миль в час (112 км/ч.).

    Центр прогнозирования штормов сообщил, что в среду угроза суровых погодных условий в основном сосредоточена на побережье Мексиканского залива, где возможны торнадо и разрушительные ветра над частями южной Луизианы, Миссисипи, юго-западной Алабамы и западной Флориды.


    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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