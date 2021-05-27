Сильные ожоги расплавленным чугуном получили двое рабочих «АрселорМиттал Темиртау»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На металлургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау» двое рабочих получили сильные ожоги из-за вылившегося расплавленного металла. Пострадавшие были доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в миксерном отделении конвертерного цеха металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Во время подъема крана на двух работников упал чугуновозный ковш. 27-летний и 37-летний работники получили сильные ожоги расплавленным чугуном. Они находятся в реанимации.

«Машинист крана 1984 года рождения получил ожог 2-3-й степеней. У него поражено 20% поверхности тела. Второй машинист крана - 1994 года рождения. У него ожоги 3-й, 4-й степеней, поражено около 70 процентов поверхности тела. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. После проведенных реанимационных мероприятий они доставлены в ожоговый центр областного медицинского центра Караганды», - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».