Сильные осадки прогнозируются в горах Алматы 8 марта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что в горах Алматы 8 марта ожидается выпадение сильных осадков - дождь, снег и туман.

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», в целях недопущения несчастных случаев, просит граждан соблюдать все правила безопасности и воздержаться от походов в горы.

По прогнозу синоптиков, 9 марта - временами туман, гололед.