Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Сильные осадки прогнозируются в горах Алматы 8 марта

    7 Марта 2022, 19:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что в горах Алматы 8 марта ожидается выпадение сильных осадков - дождь, снег и туман.

    Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», в целях недопущения несчастных случаев, просит граждан соблюдать все правила безопасности и воздержаться от походов в горы.

    По прогнозу синоптиков, 9 марта - временами туман, гололед.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Алматинская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске