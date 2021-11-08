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Сильные осадки ожидаются на западе и северо-западе Казахстана 9-11 ноября

8 Ноября 2021 11:31
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Сильные осадки ожидаются на западе и северо-западе Казахстана 9-11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 9-11 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга – туман», - говорится в сообщении синоптиков..

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере и в центре Акмолинской, Костанайской областей ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской, на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области – туман.

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