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    Сильные осадки ожидаются 16-18 марта на востоке и юго-востоке страны

    15 Марта 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На западе, северо-западе и юге страны 16-18 марта из-за повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    «В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно снег. Днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, 17-18 марта - на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра.

    По Казахстану прогнозируются туманы. На юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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