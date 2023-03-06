Сильные осадки будут на большей части Казахстана в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По территории Казахстана, с запада на восток, будет смещаться атлантический циклон, в связи с чем в период с 7 по 9 марта неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки, в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны - в виде дождя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-09 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков. По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью - до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-12 тепла», - прогнозируют синоптики.



