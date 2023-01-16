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    Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях

    16 Января 2023, 00:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны – туман.

    Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 28-33 градусов, в Алматинской области – сильный мороз 24-29 градусов.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана.
    Алматинская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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