Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны – туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 28-33 градусов, в Алматинской области – сильный мороз 24-29 градусов.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана.



