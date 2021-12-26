Сильные морозы прогнозируют на севере Казахстана 26 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На севере Казахстана и Костанайской области 26 декабря ожидаются сильные морозы, в Туркестанской области прогнозируют осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидается низовая метель.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 1-3 мороза.
В Караганде облачно, ночью и днём снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 7-9 мороза. По области ожидается туман.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 16-18 мороза.
В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днём 18-20 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 3-5 мороза. Местами по области ожидается гололёд.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 5-7 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 29-31 градус мороза, днём 21-23 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 1-3 тепла.
В Таразе переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 1-3 тепла.
В Туркестане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4 градуса мороза. В горных, предгорных районах ожидаются туман, гололёд.
В Уральске переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.
Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 3-5 мороза.
В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 13-15 мороза.
В Алматы переменная облачность, днём дождь, в горах туман, гололёд, ветер до 5 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 4-6 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -1 до +1 градуса.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.
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