Сильные морозы прогнозируют на севере Казахстана 26 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На севере Казахстана и Костанайской области 26 декабря ожидаются сильные морозы, в Туркестанской области прогнозируют осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Караганде облачно, ночью и днём снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 7-9 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 16-18 мороза.

В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днём 18-20 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 3-5 мороза. Местами по области ожидается гололёд.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 29-31 градус мороза, днём 21-23 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 1-3 тепла.

В Таразе переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Туркестане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4 градуса мороза. В горных, предгорных районах ожидаются туман, гололёд.

В Уральске переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Алматы переменная облачность, днём дождь, в горах туман, гололёд, ветер до 5 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 4-6 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -1 до +1 градуса.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.