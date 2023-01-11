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    Сильные морозы ожидаются на западе и севере Казахстана 11 января

    11 Января 2023, 01:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской и Акмолинской областях 11 января температура воздуха опустится до -40-41 градуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон с морозной погодой без осадков. На юге, юго-востоке, востоке, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге, юго-востоке республики в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, гололед. По республике ожидается туман.

    Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный мороз до -40-41 градуса, в Мангыстауской области тоже сохраняется сильный мороз до -25 градусов, в Акмолинской области - сильный мороз до -40 градусов, в Карагандинской области – сильный мороз до -35-38 градусов, в Актюбинской области – сильный мороз до -35-36 градусов, в Атырауской области - сильный мороз до -30 градусов, на севере Туркестанской области - сильный мороз до -25-27 градусов, на севере, в горных районах Жетысуской области - сильный мороз до -25 градусов.

    Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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