Сильные магнитные бури ждут землян в последние дни 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Последняя неделя уходящего 2022 года будет непростой для метеозависимых людей, так как специалисты космической погоды прогнозируют череду магнитных бурь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Астрономы называют Солнце звездой Жизни. Множество природных явлений на Земле связано с тем, что происходит в атмосфере Солнца, в том числе такие явления космической погоды, как магнитные бури и полярные сияния.

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Активность Солнца возрастает периодически с интервалом около 11 лет. В течение этого 11 летнего цикла на Солнце происходит 37000 вспышек. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей.

Согласно календарю магнитных бурь, в период с 25 по 31 декабря 2022 года наблюдается красная зона активности. Самая мощная буря состоится в период с 27 по 28 декабря включительно и достигнет максимальной величины в 5 баллов. 29 декабря сила магнитной бури ослабнет, но в воскресенье, 31 декабря, активность Солнца снова вырастет до 4 баллов.

Медики предупреждают, что в эти дни метеопаты и пожилые люди могут ощущать ухудшение настроения, упадок сил, головную боль, нарушения сна, скачки артериального давления, депрессивное состояние.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.

Поэтому врачи рекомендуют не переутомляться, проводить больше времени на свежем воздухе, хорошо высыпаться, ограничить употребление тяжелой пищи и алкоголя, принять профилактические меры людям с хроническими болезнями. И главное, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм!



