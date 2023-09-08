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    15:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сильные ливни обрушились на Гонконг и Шэньчжэнь

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    Фото: Matheus Bertelli/pexels.com, видео South China Morning Post
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сильные ливни обрушились на Гонконг и Шэньчжэнь на юге Китая. В Гонконге выпало 158,1 мм осадков за час - это наивысший показатель с 1884 года, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает местная метеорологическая служба, наивысший уровень штормового предупреждения введен в четверг вечером впервые с октября 2021 года. По данным метеорологов, под влиянием пониженного давления, созданного тайфуном «Хайкуй», в течение нескольких дней вдоль побережья южнокитайской провинции Гуандун пройдут ливни и грозы.

    Власти Гонконга и Шэньчжэня в пятницу отменили занятия в школах из-за сильнейших ливней. В Гонконге временно прекращено движение автобусов и такси. Жителей мегаполиса призывают не покидать свои дома из-за угрозы подтопления ряда территорий.


    Из распространяемых местными СМИ фото и видео видно, что станции метро Гонконга подтоплены.

    Гонконгская фондовая биржа приняла решение полностью отменить утренние торги в пятницу из-за сильнейших ливней.

    По информации метеорологов, экстремальные условия продлятся до полудня пятницы.

    Напомним, что в конце августа несколько человек погибли, 48 пропали без вести в результате схода горных потоков на стройплощадке в провинции Сычуань.


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