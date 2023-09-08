ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сильные ливни обрушились на Гонконг и Шэньчжэнь на юге Китая. В Гонконге выпало 158,1 мм осадков за час - это наивысший показатель с 1884 года, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает местная метеорологическая служба, наивысший уровень штормового предупреждения введен в четверг вечером впервые с октября 2021 года. По данным метеорологов, под влиянием пониженного давления, созданного тайфуном «Хайкуй», в течение нескольких дней вдоль побережья южнокитайской провинции Гуандун пройдут ливни и грозы.

Власти Гонконга и Шэньчжэня в пятницу отменили занятия в школах из-за сильнейших ливней. В Гонконге временно прекращено движение автобусов и такси. Жителей мегаполиса призывают не покидать свои дома из-за угрозы подтопления ряда территорий.





Из распространяемых местными СМИ фото и видео видно, что станции метро Гонконга подтоплены.

Гонконгская фондовая биржа приняла решение полностью отменить утренние торги в пятницу из-за сильнейших ливней.

По информации метеорологов, экстремальные условия продлятся до полудня пятницы.

Напомним, что в конце августа несколько человек погибли, 48 пропали без вести в результате схода горных потоков на стройплощадке в провинции Сычуань.