Сильные дожди, ветер и град ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 29 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-востоке в горных районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) с грозами, со шквалистым ветром, возможен град. На западе, севере, северо-западе страны ожидается сильный дождь. На западе, севере, юго-востоке РК ожидается туман.

В Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай, Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке, в центре в области Жетысу, на юге области Улытау, на юге Карагандинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.