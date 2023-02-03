Сильные дожди со снегом ожидаются 4-6 февраля на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 4-6 февраля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов: на западе, севере и востоке страны ожидается снег, с низовой метелью, а в южных регионах прогнозируются осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман и гололед. Выпадение осадков будут соправождатся усилением ветра.

Прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха ночью на западе страны до 7-18 мороза, днем до 3-8 мороза.

В северной половине страны, в центре и на востоке температурный фон остается без изменений: ночью в пределах 15-26, днем 5-13 мороза.

В южных регионах температура воздуха в ночные часы будет достигать небольших положительных значений, днем 2-10 тепла.



