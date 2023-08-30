Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Сильные дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

    30 Августа 2023, 00:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на северо-западе, севере, юге Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. На юго-западе страны - пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке Казахстана ожидается туман.

    В Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, в области Улытау на юге, в области Абай на западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК
    Заморозки ожидаются в Казахстане 16 сентября
    Автомобили тонут в Семее
    Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков