Сильные дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



По прогнозам синоптиков, на северо-западе, севере, юге Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. На юго-западе страны - пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке Казахстана ожидается туман.

В Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, в области Улытау на юге, в области Абай на западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность.