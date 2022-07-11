11 Июля 2022 12:06

Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 12 - 14 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 12 - 14 июля 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Отрог Северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находиться в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности. На большей части республики, по мере дневного прогрева, воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара», - сообщили в Казгидромете.

По прогнозам синоптиков, основной фон температуры воздуха днем на западе +34+42°С, на юго-западе +40+45°С, на северо-западе повышение от +28+35°С до +30+40°С, на севере колебание от +25+33°С до +22+30°С, в центре +22+30°С, на востоке понижение температуры воздуха от +22+32°С до +17+25°С, на юге повышение температуры от +29+37°С до +32+40°С, на юго-востоке страны от +22+32°С до +25+35°С.