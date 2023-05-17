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    Сильные дожди с грозами ожидаются 18-20 мая в Казахстане

    17 Мая 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-20 мая погоду большей части Казахстана определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая на юге, 18-20 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра.

    По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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