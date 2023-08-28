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    Сильные дожди пройдут на большей части Казахстана

    28 Августа 2023, 00:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 28 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, севере, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, северо-западе страны ожидается туман.

    В Жамбылской, Кызылординской областях, на западе, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской , на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Абай, в Восточно-Казахстанской области, на юге области Улытау, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Штормовое предупреждение объявлено в понедельник в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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