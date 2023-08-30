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    Сильные дожди ожидаются в Казахстане

    30 Августа 2023, 19:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 31 августа - 2 сентября 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит 5-10, днем 10-18 тепла. Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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