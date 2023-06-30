Сильные дожди ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 1 - 3 июля 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадение града, лишь 1 - 2 июля на севере, в центре РК, 2 - 3 июля на востоке РК ожидается погода без осадков. С 3 июля на западе страны ожидается погода без осадков. 1 - 2 июля на западе, 2 - 3 июля на северо-западе, 1 июля на востоке страны ожидаются сильные дожди», - говорится в прогнозе синоптиков.

Прогнозируется повышение температуры воздуха днем на западе до+27+35, на северо-западе +22+32, на севере, в центре страны до +30+35, на востоке до +25+33, на юго-востоке до +32+37, на юге основной фон + 32+40 градусов.