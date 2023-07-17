Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни на севере страны

В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Сильные дожди ожидаются 18-19 июля:

- на западе, северо-западе;

- 18-20 июля на севере, северо-востоке РК.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-Западного антициклона, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

18-19 июля днем на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.