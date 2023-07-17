Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни на севере страны

В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Сильные дожди ожидаются 18-19 июля:
- на западе, северо-западе;
- 18-20 июля на севере, северо-востоке РК.
Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-Западного антициклона, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.
18-19 июля днем на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.