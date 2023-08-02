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    Сильные дожди ожидаются на севере и востоке Казахстана

    2 Августа 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с 3 по 5 августа пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается.

    По-прежнему большая часть страны будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом.

    Западные регионы страны будут в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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