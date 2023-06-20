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      Северо-Казахстанская область

    Сильные дожди идут в СКО

    20 Июня 2023, 14:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вторые сутки сохраняется ненастная погода. В регионе идут сильные дожди, сопровождающиеся грозой и порывистым ветром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», за минувшие сутки по области прошли дожди, местами сильные. Гроза. В Петропавловске за сутки выпало 22,2 мм осадков, что превышает декадную ному на 39%. Метеостанция в селе Бесколь, вблизи областного центра, зарегистрировала 24,2 мм, что больше декадной нормы на 51%.

    Сильные дожди прошли местами в Акжарском районе, Аккайынском, им. Г.Мусрепова, Есильском, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском, Уалихановском и районе М.Жумабаева. Метеостанции фиксировали от 17,2 до 22,8 мм осадков, что равнялось или превышало декадную норму. Автоматическая метеостанция «Кызылтуйское» в Акжарском районе зарегистрировала 22,8 мм при декадной норме 10 мм, «Явленка» в Есильском районе – 27,3 мм при декадной норме 14 мм.

    «По области отмечалось усиление ветра. В Уалихановском районе - пыльная буря с усилением южного ветра с порывами до 26 метров в секунду. В Тайыншинском районе - порывы 28 метров в секунду. В Петропавловске с 22.00 часов усилился северо-западный ветер 10 метров в секунду, порыв - 21. С 03.23 часов – 13 метров в секунду, порыв – 26», - сообщила заместитель директора филиала Наталия Левина.

    Сильный порывистый ветер по данным на 13.00 часов отмечается в районах Шал акына и Айыртауском, Жамбылском и Тайыншинском.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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