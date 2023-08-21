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    14:07, 21 Август 2023 | GMT +6

    Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-24 августа на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине республики днем ожидается понижение температуры воздуха до 18…24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.


    Теги:
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