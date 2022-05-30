Сильные дожди и оползни в Бразилии унесли жизни 79 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проливных дождей в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку погибли 79 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

В городе Ресифи, столице штата Пернамбуку, объявлен красный уровень тревоги, где за 24 часа выпало 236 миллиметров осадков. По заявлению управления гражданской обороны штата Пернамбуку число погибших в результате стихийного бедствия достигло 79 человек, из них 29 погибли в результате оползней в районе Ибура, в городах Камаражиби и Олинде. Также сообщается о 56 пропавших без вести, 25 раненых, 3957 оставшихся без жилья и 533 эвакуированных.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования и сообщил о выделении 1 млрд бразильских реалов (208 млн долларов) для оказания помощи пострадавшим.

Проливные дожди, обрушившиеся на Пернамбуку, являются результатом типичного сезонного явления называемого «восточными волнами».