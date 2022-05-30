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    Сильные дожди и оползни в Бразилии унесли жизни 79 человек

    30 Мая 2022, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проливных дождей в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку погибли 79 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

    В городе Ресифи, столице штата Пернамбуку, объявлен красный уровень тревоги, где за 24 часа выпало 236 миллиметров осадков. По заявлению управления гражданской обороны штата Пернамбуку число погибших в результате стихийного бедствия достигло 79 человек, из них 29 погибли в результате оползней в районе Ибура, в городах Камаражиби и Олинде. Также сообщается о 56 пропавших без вести, 25 раненых, 3957 оставшихся без жилья и 533 эвакуированных.

    Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования и сообщил о выделении 1 млрд бразильских реалов (208 млн долларов) для оказания помощи пострадавшим.

    Проливные дожди, обрушившиеся на Пернамбуку, являются результатом типичного сезонного явления называемого «восточными волнами».

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия Южная Америка Погода Мировые новости
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