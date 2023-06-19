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    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО

    19 Июня 2023, 21:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие трое суток установится дождливая погода с грозами и ветрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», во вторник, 20-го июня, ожидается дождь, ночью на севере, востоке области - сильный. На севере, западе, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем - 13-18 выше нуля.

    Такая же температура воздуха прогнозируется в среду, 21-го июня. На западе, севере, востоке области - дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

    В четверг, 22-го июня, на севере, востоке области ожидается дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, на севере, востоке области - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-10 тепла, днем - 13-18 градусов.

    Ранее в североказахстанском «Казгидромете» отмечали, что за минувшую ночь в Петропавловске и местами по области выпали осадки выше декадной нормы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Казгидромет Погода
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