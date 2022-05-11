Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана

    11 Мая 2022, 05:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз засухи на май 2022 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгдромет».

    Сильную засуху прогнозируют синоптики в мае в двух регионах. Это Кармакчинский район Кызылординской области и Мангистауский район Мангистауской области.

    Согласно прогнозу Казгидромета на большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

    Умеренная засуха ожидается:

    - в окрестностях города Степногорска Акмолинской области;

    - в районе им. М. Жумабаева Северо-Казахстанской области;

    - в Аральском районе Кызылординской области;

    - в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.

    Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:

    - в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области и в Сузакском районе Туркестанской области.

    - в Северо-Казахстанской области, в районах им. Г. Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;

    - в Актюбинской области – в Иргизском и Уилском районах;

    - в Алматинской области – в Енбекшиказахском и Илийском районах;

    - в Восточно-Казахстанской области – в Шемонаихинском и Уржарском районах.

    Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении www.agrodata.kz.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область Казгидромет Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Сильные дожди идут в СКО
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге