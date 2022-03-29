Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сильную пыльную бурю засняли на видео в Алматинской области

    29 Марта 2022, 21:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители Алматинской области сняли на видео сильную пыльную бурю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Песчаная буря в Талдыкоргане», - говорится в посте.

    Также очевидцы зафиксировали бурю вдоль одной из дорог региона.

    «Ураган над Талдыкорганка и Балпык би. Кадры очевидцев», - отмечено на другой странице в Instagram.

    На кадрах также можно увидеть упавшие на автомобили и на дорогу деревья, сорванные кровли многоэтажных домов, административных зданий.

    Ранее в ДЧС региона на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» сообщили, что 29-30 марта в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гололед и туман. Ветер северо-западный, порывы ветра достигают 23-28 м/с.

    ДЧС Алматинской области призвал граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске