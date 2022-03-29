Сильную пыльную бурю засняли на видео в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители Алматинской области сняли на видео сильную пыльную бурю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Песчаная буря в Талдыкоргане», - говорится в посте.

Также очевидцы зафиксировали бурю вдоль одной из дорог региона.

«Ураган над Талдыкорганка и Балпык би. Кадры очевидцев», - отмечено на другой странице в Instagram.

На кадрах также можно увидеть упавшие на автомобили и на дорогу деревья, сорванные кровли многоэтажных домов, административных зданий.

Ранее в ДЧС региона на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» сообщили, что 29-30 марта в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гололед и туман. Ветер северо-западный, порывы ветра достигают 23-28 м/с.

ДЧС Алматинской области призвал граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.