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Сильное землетрясение произошло в Индонезии, есть погибший

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июля 2023, 18:49
Сильное землетрясение произошло в Индонезии, есть погибший Фото: Anadolu Agency

ДЖАКАРТА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов индонезийского острова Ява. В результате, как сообщил Национальный совет по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, по меньшей мере 10 человек пострадали, один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Подземные толчки нанесли повреждения сотням домов, офисам, медицинским и образовательным учреждениям в районе Джокьякарты и провинции Центральная Ява. Один человек скончался в результате сердечного приступа.

По данным геофизического агентства Индонезии, очаг залегал на глубине 25 км. Землетрясение ощущалось в нескольких городах в регионе Джокьякарта, а также в восточной и центральной Яве, наиболее густонаселенном острове Индонезии.

Угроза цунами не объявлена.


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