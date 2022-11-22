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    Сильное землетрясение произошло на Соломоновых островах

    22 Ноября 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Соломоновых островах в южной части Тихого океана во вторник, 22 ноября, произошло мощное землетрясение. По данным американской сейсмологической службы, магнитуда подземного толчка составила 7,0. Эпицентр находился в районе населенного пункта Маланго на острове Гуадалканал на глубине в 15 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Метеорологи первоначально выпустили предупреждение об угрозе цунами, однако через несколько часов отменили его. Сообщений о погибших, пострадавших и крупных разрушениях пока не поступало, однако местные СМИ сообщают о повреждениях зданий. Многие люди в панике бежали из прибрежных районов на возвышенности.

    Город Маланго находится менее чем в 40 километрах от столицы Соломоновых островов Хониары. Большинство построек на архипелаге - бунгало, которые устойчивы к землетрясениям.

    Только накануне в результате разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ява погибли уже более 160 человек, сотни других получили травмы.

    И Индонезия, и Соломоновы острова находятся на территории Тихоокеанского огненного кольца - области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.

    Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи сегодня зарегистрировали два землетрясения, одно на территории Казахстана, другое на территории Кыргызстана.


    Фото: Mavis Podokolo/AFP/Getty Images
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