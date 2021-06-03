Сильно мутировавший штамм COVID-19 ожидается осенью в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Осенью в Кыргызстане ожидается очень сильно мутировавший штамм коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По его словам, идет подготовка коек, медперсонала к возможным осложнениям с эпидемиологической ситуацией.

«В стране сейчас циркулирует 5 мутированных штаммов коронавирусной инфекции, они сейчас не очень большие осложнения вызывают. Также наши врачи и ученые следят за ситуацией с данной болезнью, проводят конференции», - сказал он.