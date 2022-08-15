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    • Сильнейший за 10 лет ливень в Лас-Вегасе привел к гибели двух человек

    15 Августа 2022 11:41

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Внезапное наводнение охватило Лас-Вегас с пятницы, в результате стихийного бедствия погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Тела двух мужчин были обнаружены в пятницу бригадами общественных работ и пожарными в водном канале недалеко от курортного района Лас-Вегас-бульвар. Власти округа Кларк не сразу установили личности погибших и причины смерти.

    Игорный город переживает самый интенсивный сезон муссонов за последнее десятилетие. По данным Национальной метеорологической службы, в 2022 году здесь выпало 32,5 мм осадков. Данный показатель является самым высоким с 2014 года.

    Национальная метеорологическая служба в Лас-Вегасе выпустила предупреждение о внезапном наводнении, сильных дождях, молниях и порывистом ветре.

    Паводковые воды нарушили движение дорожного транспорта, а также нанесли ущерб жилым объектам и нескольким казино. Спасательные службы трижды получали вызов в связи с остановкой транспортных средств в паводок. Все водители были эвакуированы без травм.

    Городские власти Лас-Вегаса посоветовали жителям не проезжать через затопленные районы и искать другие объездные маршруты, либо дождаться, пока вода спадет.

    По данным Регионального управления по борьбе с наводнениями округа Кларк, последний крупный сезон муссонов в долине Лас-Вегас был в 2012 году, тогда выпало более 76 мм осадков, которые унесли жизни двух человек.

    Кадр из видео/cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #США #Погода #Мировые новости
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