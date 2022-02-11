Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сильнейших в кокпаре выявили на турнире в Туркестанской области

    11 Февраля 2022, 11:28

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахская национальная игра собрала в селе Бирлик Ордабасинского района более десяти команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На открытии чемпионата области на призы семикратного победителя Советского Союза Турнияза Абильбекова аким Ордабасинского района Баглан Батыршаев и прославленный всадник Турнияз Абильбеков пожелали кокпарцам удачи.

    Основная цель этого соревнования - формирование основной сборной Туркестанской области на чемпионат страны, который пройдет в апреле в Таразе. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды Ордабасинского, Толебийского, Жетысайского, Байдибекского, Мактааральского, Сузакского, Сарыагашского, Сайрамского, Казыгуртского районов и городов Туркестан, Арыс, Кентау. По итогам состязаний Гран-при завоевала сборная Тюлькубасского района, серебро завоевали всадники Толебийского района. Бронза досталась ребятам из Ордабасинского района.

    Что касается индивидуальных призов, то лучшим скакуном стал Бакторы знаменитого всадника Темирхана Айтбаева. Наездник Абылай Каркабат был признан лучшим игроком. Соревнования проведены управлением физической культуры и спорта Туркестанской области, коллективом областной школы национальных видов спорта, администрацией Ордабасинского района и Федерацией кокпара Ордабасинского района.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат Спорт Кокпар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года
    Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус