Сильнейшие за 80 лет осадки в Южной Корее привели к жертвам

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Самые сильные за 80 лет осадки обрушились на Сеул и прилегающие регионы, затоплены дома, транспортные средства, здания и станции метро. Семь человек погибли и еще шесть пропали без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

В понедельник вечером в некоторых районах Сеула, западном портовом городе Инчхон и провинции Кёнгидо выпало более 100 мм осадков за час. В сеульском районе Донджак осадки превысили 141,5 мм, что является самым высоким показателем с 1942 года.

По данным властей, в результате ливней в Сеуле погибли пять человек, четверо пропали без вести, 163 человека остались без крова и нашли убежище в школах и других общественных учреждениях. В провинции Кёнгидо двое погибли и еще двое пропали без вести, девять человек получили ранения.

По сообщению правительства, пожарные службы спасли 88 человек.

Ливни также оставили без обслуживания многие общественные объекты. Получены сообщения о затоплении восьми железных дорог в Сеуле, Инчхоне и других местах, что привело к временной приостановке обслуживания на некоторых железных дорогах и линий метро. Около 80 участков дорог страны, три подземные проезжие части и 26 парковок на берегу реки перекрыты по соображениям безопасности. Приостановлена работа 19 маршрутов пассажирских паромов.

По данным Корейского метеорологического управления, в центральных и других регионах страны дожди шли со скоростью до 50 мм в час, а накопленное количество осадков в Сеуле достигло 422 мм с понедельника по вторник. До среды в столичном регионе и провинции Канвондо прогнозируется увеличение количества дождей до 300 мм.

Лесная служба Кореи во вторник утром выпустила предупреждение об оползнях в 47 городах и уездах по всей стране, в том числе в девяти районах Сеула, частях провинций Инчхон, Кёнгидо, Канвондо, а также в Северной и Южной провинциях Чхунчхон.

Фото: en.yna.co.kr

