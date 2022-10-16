Сильнейшего батыра выбрали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Чтобы доказать свою силу, батыры Акмолинской области повторили выступление легендарного палуана Кажымукана Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир битва батыров «BATYRS BATTLE», прошедший накануне Дня Республики РК в Кокшетау, - вот уже 14-ый по счету с 2016 года. Автором идеи проекта стал уроженец Акмолинской области, известный силач, многократный рекордсмен Казахстана и мира, амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников.

«Суть турнира заключается в том, что наши современные атлеты проживают жизнь палуанов прошлого. Уникальность проекта в том, что мы погружаем зрителя в историю нашей силовой культуры страны. В частности, сегодняшний турнир посвящен нашему Кажымукану Мунайтпасову, и батыры будут проживать его жизнь», - поделился Сергей Цырульников.

Присутствующие на турнире заместитель акима города Кокшетау Азамат Искаков и руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев пожелали борцам удачи, выразили благодарность организаторам мероприятия и высказали надежду на то, что турнир станет традиционным на кокшетауской земле.

«В этом году планируем провести два подобных турнира – в Кокшетау и Павлодаре. Также в прошлом году в день рождения нашего палуана мы провели ряд мероприятий в поселке Кажымукан, где Сергей Цырульников установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсмены Акмолинской области всегда славились силой, упорством, трудолюбием», - добавил председатель РОО «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев.

В турнире приняли участие девять акмолинских силачей. Что ждало пауанов? Прежде всего - подъем тяжелого мешка на высоту. Из литературных источников известно, что в 14 лет Кажымукан мог поднять мешок весом в 80 кг над головой. Это же попробовали повторить и акмолинские батыры. Следующие конкурсы – подъем бревна и подъем природного камня.

«Когда Кажымукан приехал в город Ейск, он вырвал телеграфный столб и принес его известному атлету Ивану Поддубному. И сегодня наши батыры попробуют выполнить то же самое - поднять бревно и положить его себе на плечо. Также в этом турнире будет рассказана история нашего палуана – от рождения до самой смерти», - пояснил Сергей Цырульников.

Спортсменов ждали также сгибание металлического прута и борьба на поясах – белдесу. Сам Сергей Цырульников не смог остаться в стороне и продемонстрировал собравшимся сгибание подковы.

По итогам турнира пояс победителя завоевал мастер спорта Республики Казахстан по вольной борьбе Рустам Зынданулы. Серебряным призером стал трехкратный чемпион мира по борьбе на поясах Бекбол Нурланулы. Третье место занял мастер спорта РК самбо и по грепплингу Болат Ахметов.

По словам Сергея Цырульникова, после отбора, который пройдет по всему Казахстану, планируется провести республиканский турнир битвы батыров «BATYRS BATTLE», на который съедутся лучшие из лучших, чтобы выяснить, кто из них сильнейший.

Добавим, что до начала турнира в Кокшетау жители и гости города возложили цветы к барельефу великого палуана Кажымукана Мунайтпасова, который установлен на одноименном здании спортивного комплекса.



