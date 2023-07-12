Сильная жара сохранится в Казахстане 12 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С отрогом антициклона на большей части Казахстана 12 июля сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, днем град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны - пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу ожидается сильная жара.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на западе, в пустынных районах Туркестанской, на юге, севере, в центре Павлодарской, на юге Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областей и области Улытау, на севере, западе Акмолинской области ожидается очень сильная жара.

По всей республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.